Nog drie lichamen uit de Lek bij Streefkerk gehaald; slachtoffers zijn vader, moeder en dochters uit Gouda

30 minuten geleden

112 2.001 keer gelezen

STREEFKERK • In de rivier de Lek bij Streefkerk zijn zondag 23 en maandag 24 oktober vier overleden personen aangetroffen. Het gaat om drie vrouwen en een man. Zoals het er nu naar uitziet, betreft het een vader, moeder en twee volwassen dochters uit Gouda.

Alles wijst op een noodlottig ongeval. Het viertal was zaterdagavond naar een bruiloft in Rotterdam geweest en was sindsdien spoorloos. Via sociale media werd opgeroepen om uit te kijken naar het viertal.

Zondagmiddag zagen mensen vanaf de dijk bij Streefkerk een vrouw in de rivier. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw, die al urenlang was overleden, werd naar een kade in Groot-Ammers gebracht voor forensisch politieonderzoek.

Tweede lichaam

Aan het begin van de avond werd, mede dankzij de bemanning van de politiehelikopter, een tweede lichaam gesignaleerd in de Lek ter hoogte van Groot-Ammers. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd en ook deze vrouw werd uit het water gehaald.

Duikers halen lichamen boven

Intussen was het bij de politie duidelijk geworden dat er ergens nog twee personen en een auto moesten zijn. Met vier politieboten en een boot van Rijkswaterstaat werd er gezocht op de rivier. Ter hoogte van de pont van Streefkerk naar Bergambacht werd aan het begin van de nacht een auto aangetroffen. Duikers van de Dienst Speciale Interventies gingen te water en haalden de lichamen van een man en vrouw uit de auto. Niet veel later werd ook de auto naar boven gehaald met een politietakelwagen.

Bij de pont rechtdoor

De politie gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval, waarbij de bestuurder mogelijk de weg is kwijtgeraakt, is gaan dwalen en via de route op de navigatie bij de ponthelling van Streefkerk terecht is gekomen. Daar is de auto rechtdoor het water in gereden, waarbij allen uiteindelijk zijn verdronken.

Peter Stam