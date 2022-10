Lichaam overleden vrouw aangetroffen in de Lek bij Streefkerk

Spannende afsluiting kinderboekenmaand op Rehobothschool in Groot-Ammers

Algemeen

21 okt, 15:56

GROOT-AMMERS • Het was een spannende week op de Rehobothschool in Groot-Ammers. De kinderen kregen te horen dat er wel 4 kinderen in de prijzen vielen bij de schrijfwedstrijd van..