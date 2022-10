Politie treedt op tegen jagers die in Molenlanden actief illegaal wild voeren

1 uur geleden

112 783 keer gelezen

MOLENLANDEN • De politie trad vrijdag op tegen jagers die illegaal actief wild aan het voeren waren.

Dat gebeurde tijdens een controle van meerdere jachtcombinaties in de gemeente Molenlanden. ‘Hierbij zijn goede zaken als minder goede aangetroffen’, meldt de politie. ‘Een minder goede zaak was dat men jaagde binnen een gebied waar men actief het wild aan het voeren is. Dat is bij wet verboden. Er wordt hiervoor zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk tegen opgetreden.’