Auto gestolen vanuit Dorpslaan Nieuw-Lekkerland

44 minuten geleden

112 179 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Vanuit de Dorpslaan in Nieuw-Lekkerland is in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 oktober een auto gestolen. Het gaat om een Volkswagen Tiguan uit 2012.

De auto werd om 02.37 uur meegenomen, zo is te zien op camerabeelden. De eigenaresse is ten einde raad.

”Hoe ga ik dit doen met twee ziekenhuisafhankelijke kinderen? Mensen die de auto zien, weten waar deze nu is, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie via het nummer 0900-8844.

Bron: Alblasserdamsnieuws.nl