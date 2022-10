Schuren achter woningen gaan in vlammen op in Schelluinen

za 8 okt, 17:27

SCHELLUINEN • In Schelluinen is zaterdagmiddag 8 oktober een grote brand uitgebroken in meerdere schuren in de Dr. van Linden Tolstraat.

Het gaat het om meerdere, gekoppelde schuren die achter de woningen staan.

De brandweer schaalde al snel na de melding, die rond half drie gedaan werd, groots op en noemde het al snel een ‘grote brand’. Onder andere de posten Giessenburg, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam werden opgeroepen.

Rond half vijf werd het sein brandmeester gegeven. Enkele eenheden van de brandweer gingen daarna nog door met nablussen.

Drie van de vier schuren moeten volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. Er zijn geen slachtoffers gevallen.