Boete voor bromfietser die op provincialeweg N216 rijdt

1 uur geleden

GOUDRIAAN • Een bromfietser die op de provincialeweg N216 reed, ging in de nacht van zondag op maandag op de bon.

De wijkagenten reden op de N216 in de richting van Groot-Ammers toen ze opeens een klein wit lichtje aan zagen komen. In het voorbijgaan zagen ze dat het een persoon op een bromfiets was. Ze keerden om, gingen achter de bromfietser aan.

De bestuurder was inmiddels zelf al gestopt bij het hoge kruispunt tussen Goudriaan en Giessenburg. Hij was van mening dat rijden op de provincialeweg veiliger was dan op het fietspad. De agenten waren een andere mening toegedaan en bekeurden hem.