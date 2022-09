A27 bij Gorinchem even dicht door gekantelde auto

The Future Guys komen naar Hoornaar; bekende en nieuwe onderdelen op Fokveedag

Algemeen

18 uur geleden

HOORNAAR • Hoornaar is zaterdag 17 september het middelpunt van de streek. Nadat Fokveedag Boerenlandfeest zowel in 2020 als in 2021 vanwege de coronapandemie werd afgelast, is d..