• Flinke schade in de cabine van het voertuig.

Brand op parkeerplaats bij Ottoland veroorzaakt flinke schade aan vrachtauto

8 sep, 16:27

OTTOLAND • Een kleine vrachtwagen is donderdagochtend in brand gevlogen bij Ottoland. De brand veroorzaakte veel schade in de cabine en onder de motorkap.

De brand brak rond 10:45 uur uit op een parkeerplaats langs de Damseweg, bij de N214 tussen Ottoland en Giessenburg. De chauffeur van de bestelbus rook een brandlucht en ging op onderzoek uit. Toen hij de motorkap opende sloegen de vlammen eruit.

Een voorbijganger wist met een brandblusser de brand grotendeels te blussen. De brandweer heeft de brand nageblust en de situatie veiliggesteld.

(bron: ZHZ Actueel)