Wielrenner die gewond raakte door paal over fietspad in Ottoland doet aangifte wegens zware mishandeling

5 sep, 09:07

OTTOLAND/GIESSENBURG • De wielrenner uit Giessenburg die vrijdag gewond raakte doordat vandalen in Ottoland een verkeersbord over de weg hadden gelegd, heeft bij de politie aangifte gedaan wegens zware mishandeling en vernieling.

De daders legden vrijdagochtend een paal van een verkeersbord over het fietspad onder de brug over de Vliet in de N214, tussen Ottoland en Giessenburg. De wielrenner reed daar in volle vaart tegenaan. “Ik kwam van een hoogje af en reed dus behoorlijk hard. Daarnaast kwam ik vanuit licht in het donker en ik kon de paal dus niet goed zien.”

Het obstakel kwam net onder het stuur van zijn racefiets terecht en de inwoner van Giessenburg werd daardoor gelanceerd. Er brak een tand af en een andere tand kwam scheef te staan. “En ik zit helemaal onder de blauwe plekken en schrammen, ik ben helemaal beurs”, vult hij aan. “Maar zowel het ambulancepersoneel, de dokter en de tandarts zeiden onafhankelijk van elkaar: ‘Je hebt heel veel geluk gehad, voor hetzelfde geld had je je nek of rug gebroken of had het je leven kunnen kosten.’ Ik ben door het oog van de naald gegaan.”

Hulpdiensten

Een jongen die voorbijkwam belde 112 en hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ik ben heel goed geholpen. Maar ik voel nu vooral heel veel boosheid. Waarom voer je zo’n zinloze actie uit? Het is echt levensgevaarlijk. Daarom heb ik ook bij de politie aangifte gedaan.”

Zelf zag hij vijf jongens net voordat hij onder de brug door wegrijden in de richting van Giessenburg. “Zij moeten er wel mee te maken hebben gehad. Er wordt daar veel gefietst, dus anders had iemand anders de paal wel opgemerkt.”