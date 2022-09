Lange files op A15 na ongeval bij Sliedrecht

2 sep, 15:48

GORINCHEM • Een ongeval op de A15 ter hoogte van Sliedrecht zorgde vrijdagmiddag voor veel oponthoud voor het verkeer in de Alblasserwaard.

Het ongeluk gebeurde op de rijbanen in de richting van Ridderkerk. De rechterrijstrook werd enige tijd afgesloten, waardoor zich een kilometerslange file vormde.

Op de rijbanen in de richting van Gorinchem ontstond eveneens een file door kijkers. Op de provincialeweg N214 was de wachttijd met name voor het hoge kruispunt Ottoland en Goudriaan lang.