Vandalen blokkeren Nieuwe Steeg in Ottoland; wielrenner gewond naar ziekenhuis

2 sep, 10:16

OTTOLAND • Een wielrenner reed vrijdagochtend tegen een over de weg geplaatst verkeersbord op de Nieuwe Steeg in Ottoland.

Hij raakte gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Vandalen hadden het verkeersbord onder het viaduct zo neergelegd dat de doorgang geblokkeerd was. De wielrenner zag dit te laat.

‘Asociaal en gevaarlijk gedrag om een verkeersbord zo over een fietspad te plaatsen’, reageert de politie via Instagram. ‘Om je te schamen!’. Ook roepen ze degenen die hier van weten op zich te melden via 0900-8844.