Brandweer Arkel treft gaslek aan in woning aan Dr. Dreeslaan

31 aug, 08:32

112 67 keer gelezen

ARKEL • Brandweer Arkel trof maandagochtend een gaslek aan in een woning aan de Dr. Dreeslaan.

Naar aanleiding van de melding van een gaslucht op de Dr. Dreeslaan in Arkel rukte de brandweer uit. In de Prinses Margrietstraat konden de brandweervrijwilligers de lucht al in het voertuig ruiken en ontstond het vermoeden dat dit wel eens van het industrieterrein zou kunnen komen.

Ter plaatse bleek al snel dat dit inderdaad zo was, maar de brandweer vertrouwde het toch nog niet helemaal. De melder gaf namelijk aan het zondag ook geroken te hebben en dan is het proces wat deze lucht kan veroorzaken niet actief.

Eerst verdieping

De brandweerlieden zochten dus verder. De melder gaf aan dat op de eerste verdieping van de flat een huis leegstaat waarin verbouwd word. Na een verkenning bij deze woning kreeg de brandweer het idee dat er binnen in deze woning ook een gaslekkage zou kunnen zitten.

In overleg met de politie is besloten binnen te treden. De meldkamer kon op tijd woningcorporatie Kleurrijk Wonen bereiken, die op een snelle manier voor een sleutel zorgde. In de meterkast werd inderdaad een gaslek aangetroffen Deze is mogelijk vóór het weekend al ontstaan.

De uitstroom was minimaal en de ramen van het pand stonden open, zodat er geen gas was opgehoopt. Medewerkers van Stedin arriveerden even later. Zij repareerden het lek.