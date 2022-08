• Hulpdiensten zijn ter plaatse in Kinderdijk.

Kind aangetroffen in sloot in Kinderdijk

25 aug, 18:58

KINDERDIJK • In Kinderdijk is in een sloot achter de Molenstraat een kind aangetroffen. Volgens buurtbewoners gaat het om een vierjarige jongen.

De jongen wordt gereanimeerd. Ambulances, politie en traumahelikopter zijn ter plaatse.