Omgeslagen caravan op A15 zorgt voor afsluiting hoofdrijbaan bij Gorinchem

25 aug, 16:30

GORINCHEM • Op de A15 vond ter hoogte van knooppunt Gorinchem donderdagmiddag een ongeval plaats.

Daarbij was onder meer een caravan betrokken, die gekanteld op het wegdek tot stilstand kwam. De hoofdrijbaan in de richting van Nijmegen werd enige tijd afgesloten. Het verkeer kon via de parallelrijbaan passeren. Ook werd er een omleiding via de A16, A59 en A27 ingesteld.