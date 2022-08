Fietser uit Alblasserdam gewond na botsing met kind

20 aug, 16:44

OUD-ALBLAS • Een man uit Alblasserdam is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Noordzijde, aan de kant van de Heiweg in Oud-Alblas.

De zestiger fietste op een elektrische fiets over de Noordzijde, toen vanaf een oprit bij een woning ineens een kind de straat op fietste. Er volgde een botsing, waarbij de man flink ten val kwam en waarschijnlijk over de kop is gevlogen.

In eerste instantie zag het er zo slecht uit dat behalve de politie en ambulancedienst ook het Mobiel Medisch Team van de traumahelikopter werd opgeroepen.

“Wonder boven wonder raakte het kind niet gewond,” vertelt een woordvoerster van de politie.

De Alblasserdammer heeft in elk geval diverse verwondingen en enkele gebroken tanden. De man is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De inzet van het Mobiel Medisch Team bleek verder niet nodig. Het team kon na aankomst in Oud-Alblas meteen terug naar Rotterdam Airport.

(bron: ZHZ Actueel)