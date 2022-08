• De brandweer had het brandje snel onder controle.

Brandweer blust brand langs Peilmolenweg in Oud-Alblas

10 aug, 14:57

OUD-ALBLAS • De brandweer van Papendrecht is dinsdagavond 9 augustus 2022 uitgerukt voor een brand langs de Peilmolenweg in Oud-Alblas. Er stonden onder meer takken in brand.

De brandweer had het brandje binnen een kwartier onder controle. Hoe de takken zijn gaan branden, is nog niet bekend.