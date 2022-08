Lexmonder die celstraf open had staan aangehouden

8 aug, 13:35

ZEVENBERGEN/LEXMOND • In het Brabantse Zevenbergen is afgelopen weekend een inwoner van Lexmond aangehouden die nog een celstraf van 44 dagen open had staan.

De openstaande celstraf kwam voort uit het feit dat de man een taakstraf niet goed had uitgevoerd. De politie was al enige tijd naar hem op zoek.