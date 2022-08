Papendrechter gewond na steekincident in Hardinxveld-Giessendam

PAPENDRECHT/HARDINXVELD • Een 27-jarige man uit Papendrecht is woensdagochtend 3 augustus gewond geraakt tijdens een steekincident in Hardinxveld-Giessendam.

Het incident vond plaats in een woning. Kort na het incident kon een 29-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam worden aangehouden. De politie gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer.

Lange Tiendweg

Omstreeks 11.10 uur kreeg de politie vanaf de Lange Tiendweg in Papendrecht een melding van een steekincident. Toen de agenten arriveerden, troffen zij een 27-jarige man aan met snijverwondingen. Bij navraag bleek dat hij in een woning in Hardinxveld-Giessendam was gestoken en zelf naar Papendrecht was gereden.

Vrouw aangehouden

De man is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. Het Team Parate Eenheid heeft een 29-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam aangehouden in een woning in Gorinchem.

