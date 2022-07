Brandweer blust brandende hooibalen en kuilgras in Noordeloos

29 jul, 08:11

NOORDELOOS • Brandweer Hoornaar-Noordeloos bluste woensdagavond in Noordeloos enkele brandende balen hooi en kuilgras.

De brandweerpost werd gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Grotewaard in Noordeloos. Onderweg kregen de brandweerlieden van de meldkamer door dat het geen gebouwbrand betrof maar een buitenbrand.

Er was wat afval in brand gevlogen en dit sloeg over naar een aantal balen hooi en twee stapels met kuilgras. Dit kon de brandweer snel blussen waardoor de schade beperkt bleef. Nadat alles goed was afgeblust keerden de brandweervrijwilligers terug naar de kazerne.