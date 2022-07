Auto belandt op schuur langs Lekdijk in Nieuw-Lekkerland; dijk afgesloten

update

25 jul, 17:57

NIEUW-LEKKERLAND • Een 51-jarige vrouw is maandag met haar auto op een schuurtje beland langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

De vrouw, die ingeschreven staat in de gemeente IJsselstein, reed met hoge snelheid vanuit Nieuw-Lekkerland richting Kinderdijk en vloog ter hoogte van de Middelweg uit de bocht.

De auto stuiterde met de voorkant in een achtertuin en kwam bovenop een schuuraanbouw, met daarin een oldtimer, tot stilstand.

Politie, brandweer, ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulp. Nadat de auto was gestut, kon de vrouw uit haar auto worden gehaald. De Lekdijk werd enige tijd voor het verkeer afgesloten.

De vrouw was onder invloed van alcohol en medicijnen en is per ambulance meegenomen naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.