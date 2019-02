Virtus maakt Giants kopje kleiner

WERKENDAM • Virtus werd in de beginperiode nog even afgebluft, maar herstelde zich al gauw tegen Giants. In Bergen op Zoom werd het 50-90.

Het jonge team van Giants kwam geweldig uit de startblokken. Met opportunistisch basketbal probeerde Giants de ongeslagen koploper uit Werkendam van meet af aan te ontregelen. Voor Virtus het wist stond het met 15-8 achter. Toen Giants uitgeraasd was, schakelde Virtus juist een tandje bij. Coach Dusan kwam weer met een tactische oplossing door een ouderwetse 'box and one' op een Giants-speler, die met veel individuele acties aan banden gelegd moest worden. En dat gebeurde dan ook.

IJzervreters Ton Visser, Martijn Both en Sander Visser wisselde elkaar goed af en vanaf dat moment was de wedstrijd gespeeld en kon Virtus doorwisselen.

De Werkendammers speelden vrijuit naar de grootste overwinning van dit seizoen: 50-90. Bovendien kwam iedereen aan scoren toe.

Spelplezier

Het spelplezier straalt van dit team af. De verre driepunter van Stijn Visser was daar ook weer een goed voorbeeld van. Virtus blijft gefocust en sterk spelen. Enige smet op deze wedstrijd waren drie D-fouten, die de scheidsrechters gaven na een opstootje. Een goed spelende Sander Visser moest het veld verlaten, inclusief twee spelers van Giants.

Komend weekend zijn er geen wedstrijden voor de Werkendammers. De week daarop, op zaterdag 23 februari, speelt Virtus om 13:30 uur thuis tegen Blauw Wit.