'De Morgenster Sleeuwijk heeft deze pluim dik verdiend'

SLEEUWIJK • Een schouderklopje, dat verdient het onderwijzend personeel van De Morgenster in Sleeuwijk vinden Laura de Ruiter en haar ouders. En daarom reikten ze op de allerlaatste schooldag van Laura de Passend Onderwijs Pluim uit aan de school.

Deze dagen nemen honderden kinderen uit groep 8 afscheid van de basisschool, om volgend jaar als 'brugpieper' een nieuwe start te maken. Voor Laura is dat niet anders. Alleen voor haar is afscheid nemen van een 'normale' basisschool niet zo vanzelfsprekend als voor heel veel andere kinderen. Laura is namelijk geboren met het syndroom van Down. Haar als kleuter op een reguliere basisschool plaatsen was dus niet zo gewoon als voor de meeste andere ouders.

Moeder Mirjam weet het nog goed: "Negen jaar geleden hadden we over haar ons eerste gesprek op De Morgenster. Het was nog wat onwennig en spannend, aangezien ze de eerste leerlinge op school was met het Down syndroom. Maar we spraken af dat Laura een aantal dagdelen mocht starten in groep 1 om te kijken hoe dit zou gaan."

Aanpassingen

Laura voelt zich als een vis in het water op de Morgenster. "Als we 's morgens vertelden dat ze naar het kinderdagverblijf zou gaan, schudde ze haar hoofd en zei: 'Nee, Laura naar school!'"

Ook de juffen waren positief, al vroeg de komst van Laura ook wel wat aanpassingen. Zo herinnert Mirjam dat het hek van het schoolplein in het begin met een touw dicht gebonden moest worden, omdat Laura een keer in haar eentje op stap was gegaan.

"Toch groeide het vertrouwen dat het met de juiste begeleiding mogelijk zou zijn dat Laura aan het reguliere onderwijs deel zou kunnen nemen." Groot was de opluchting dan ook bij Laura's ouders toen het onderwijzend personeel tijdens een teamvergadering begin 2011 unaniem besloot dat Laura op De Morgenster mocht starten.

"En vanaf dat moment is iedereen er vol voor gegaan, dat hebben wij al die jaren ervaren. Door alles wat haar in de afgelopen jaren is geboden, is ze enorm gegroeid en ontwikkeld. Maar bovenal hebben we de liefde voor onze dochter ervaren op De Morgenster."

Vis in het water

Hoewel het in de afgelopen jaren heus niet altijd makkelijk is geweest, een kind als Laura vraagt bijvoorbeeld flexibiliteit, denken in mogelijkheden en geduld, is er geen dag geweest dat Laura niet met plezier naar school ging.

"Ze voelde zich hier gezien en als een vis in het water. Ook van pesten is nooit sprake geweest. Met de andere kinderen werd besproken dat iedereen erbij hoort en dat we voor elkaar moeten zorgen. Alle kinderen, maar ook veel volwassenen kennen haar, doordat ze in haar eigen dorp naar school kon. En daardoor is Sleeuwijk een veilige plek voor haar."

En nu gaat Laura De Morgenster verlaten, om na de zomervakantie te starten op De Cirkel in Gorinchem. Maar niet voordat ze samen met haar ouders de Passend Onderwijs Pluim heeft aangeboden. Stichting Down syndroom ontwikkelde dit initiatief voor reguliere scholen en andere organisaties zodat ouders kunnen laten zien dat ze blij zijn met de kansen die hun kind heeft gekregen om te leren en te groeien.

"Wij vinden dat De Morgenster deze pluim dik verdiend. Want wat Laura hier heeft gekregen, heeft ze in haar rugzak en neemt ze voor altijd met zich mee."

Liefde

Met een dikke knuffel, en tranen in haar ogen, overhandigt Laura na de speech van haar moeder de oorkonde aan 'meester Wim'. Namens zijn team, dat hier en daar ook een traantje wegpinkt, neemt directeur Wim Marinissen het document met gepaste trots in ontvangst. "We hadden het zojuist tijdens de afsluiting er al over: 'denken in mogelijkheden', het is zo belangrijk! En wat zijn wij de ouders van Laura dankbaar dat ze hun dochter aan ons hebben toevertrouwd."

Als laatste staat Laura erop ook nog wat te zeggen. En dat doet ze op een manier zoals alleen zij dat kan: met een 'ik hou van jullie' in wel drie verschillende talen. En uit de grond van haar hart.