René Lucas: 'Ik heb al tien meter tabak ingeleverd'

WIJK EN AALBURG • Een dreigend faillissement is niet aan de orde, maar René Lucas maakt zich vanwege aangescherpte regels rondom de verkoop van tabak wél zorgen over het voortbestaan van gemakswinkels als de zijne.

Een van de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord, erop gericht om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken, is namelijk een zogenoemde 'display ban'. "Al mijn rookwaren, dus ook sigaren en e-sigaretten, mogen, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 2021 niet meer zichtbaar zijn in de winkel", zegt René Lucas van CIGO Lucas in Wijk en Aalburg.

"Wettelijk voldoen wij aan de criteria van een tabaksspeciaalzaak, maar omdat we ook tijdschriften en kaarten verkopen ziet de minister ons niet zo. Daarom moet ik de sigaretten gaan afdekken. Dat is natuurlijk vreemd."

Vijf seconden

Om slimme ondernemers voor te zijn is bovendien vastgelegd dat het deurtje om de sigaretten voor de klant te pakken slechts vijf seconden open mag zijn. Lucas vreest dat mensen, als ze niet meer kunnen zien wat er te koop is, zich wenden tot illegale sigarettenverkoop in België of Duitsland. "En we kunnen dan ook niet meer het gesprek met ze aan en ze helpen overstappen naar gezondere alternatieven, zoals de elektronische sigaret."

Rookvrije generatie

Want ook Lucas ondersteunt de doelstelling van een rookvrije generatie, maar als ondernemer heeft hij meer tijd nodig om zijn onderneming voor te bereiden op minder inkomsten uit tabaksverkoop. "Het is nu nog een belangrijk onderdeel van mijn bedrijfsvoering. Die andere producten zijn erbij gekomen, omdat je van alleen rookwaren niet kan rondkomen. Ik heb al tien meter tabak ingeleverd in mijn winkel."

De afgelopen jaren moest Lucas daarnaast al meerdere malen zijn volledige rookassortiment vervangen, omdat de verpakkingen steeds werden aangepast. Dat kostte tijd, geld en energie. Als ook de resterende zeven meter weggewerkt moet worden, doet dat het interieur van zijn winkel aan de Markt geen goed, stelt hij. Lucas heeft nog niet echt een idee welke kant hij op wil met zijn zaak. "Misschien meer in de richting van de kansspelen, maar zoiets bouw je niet in korte tijd om."

Brancheorganisatie voor tabaks- en gemakszaken NSO verspreidde al een ronkend persbericht dat zaken als CIGO Lucas juist belangrijk zijn voor de buurt en daarom niet de dupe mogen worden van zoiets als een display ban.

Onmogelijk

'Door de manier waarop en het tempo waarin alle wet- en regelgeving wordt doorgevoerd, wordt het bijna onmogelijk om als ondernemer het hoofd boven water te houden', schrijft de NSO.

"Mensen komen hier niet alleen voor een pakje sigaretten, maar ook voor de postbalie, de laadpaal voor de OV-chipkaart en we hebben ook een ING-punt hier. Stuk voor stuk belangrijker voorzieningen voor een kern als Wijk en Aalburg", zegt Lucas.

Tom Oostra