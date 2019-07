Overname voor E. van Wijk Group

GIESSEN • De E. van Wijk Group heeft per 1 juli de Twentepoort Groep uit Wierden overgenomen.

Tot de overname behoren Twentepoort Logistiek, Cargorilla Logistics, Twentrex en TwenPack. Met de overname van Twentepoort Groep wil de E. van Wijk Group haar logistieke dienstverlening naar Centraal- en Oost-Europa verder uitbreiden.

Vertrekkende eigenaren Arno Brokelman en Martin Noeverman geven aan gezocht te hebben naar een overnamekandidaat die de continuïteit kan waarborgen op het gebied van het personeel en de serviceverlening aan de klanten.

"Van Wijk is een ervaren logistieke specialist die dezelfde kwaliteit en servicegerichtheid nastreeft als de Twentepoort Groep. Bovendien sluiten de activiteiten van de Twentepoort Groep naadloos aan bij de logistieke activiteiten van Van Wijk", aldus Martin Noeverman.

Geen gevolgen

De overname heeft dan ook geen gevolgen voor de medewerkers, de activiteiten worden onveranderd voortgezet vanuit de huidige vestigingen in Wierden.

De Twentepoort Groep bestaat uit vier entiteiten actief in de logistieke sector. Twentepoort Logistiek, Twentrex en Cargorilla Logistics betreffen internationale expediteurs met ieder een eigen specialisme en (klant)focus. Tevens biedt de onderneming e-fulfilment diensten aan via TwenPack.

Marktpositie verstevigd

"Met deze overname hebben we onze marktpositie verstevigd en daarnaast is met TwenPack onze dienstverlening verder uitgebreid. Als familiebedrijf hebben wij continuïteit bovenaan staan en daarom blijven we constant investeren in een duurzame groei van onze onderneming'', aldus Ewout van Wijk, CEO van de E. van Wijk Group.

De E. van Wijk Group heeft met deze overname een derde vestiging in Nederland, naast de in totaal vijf bestaande vestigingen in Roemenië, Oekraïne en Polen. Met een vloot van meer dan 300 eigen vrachtwagens verzorgt het bedrijf vervoer binnen West-Europa en vanuit West-Europa naar Oost-Europa en de CIS-landen (vv).

Het logistieke pakket bevat ook warehousing, crossdocking, groupage vervoer, (inter)nationale distributie en douaneservices.