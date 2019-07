Actieweek tegen drugs krijgt vervolg

ALTENA • De succesvolle actieweek tegen drugs krijgt in de gemeente Altena een vervolg.

Op meerdere plekken in Altena heeft de politie grote voorraden tijdens de actie eind mei drugs gevonden en in beslag genomen.

Werkendam

Naar aanleiding van de actieweek van de politie worden meerdere panden in de gemeente voor drie of zes maanden gesloten. Burgemeester Marcel Fränzel sloot op 24 mei nog een woning in Werkendam, nadat daar een handelshoeveelheid harddrugs was aangetroffen.

De actieweek is mede succesvol geweest dankzij inwoners van Altena die verdachte situaties hebben doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000), zo laat de gemeente weten. "De gemeente dankt de inwoners die op die manier bijdragen aan een veilige en leefbare gemeente."

De gemeente Altena heeft een duidelijk beleid als het gaat om drugs: een handelsvoorraad drugs in huis of bedrijf? Dan gaat het pand voor een bepaalde tijd dicht. Dat gebeurt om de overlast voor de buurt te verminderen en ongewenste bewegingen rond een drugspand te stoppen.