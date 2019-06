RTV Altena: ‘Gekozen op kwaliteit’

ALTENA • Op basis van de raadsvergadering dinsdagavond concludeert het bestuur van RTV Altena dat de omroep gekozen is op basis van kwaliteit.

"Als je hoort hoe vaak dat woord in de raadszaal is gevallen, mogen we dat wel voorzichtig stellen, ja", zegt secretaris Rik Verhagen. "De politiek heeft gekozen voor kwaliteit en continuïteit. En ze heeft gekozen voor een omroep écht alleen voor de gemeente Altena."

Televisie

Ook de tv-tak van RTV Altena wordt 'heel erg gewaardeerd', weet Verhagen. "Dat hebben inwoners niet altijd even goed in beeld, lijkt het. Die focussen zich met name op de radio. Maar de waarde van ons televisiewerk is groot."

De stemverhouding in de gemeenteraad dinsdag van twintig tegen tien onderstreept zijn constatering, aldus de secretaris.

'The day after' zijn bestuur en vrijwilligers van RTV Altena 'gewoon' weer bezig met hun dagelijkse werkzaamheden. Tussendoor genieten ze na of is er tijd om via social media even de reacties op het besluit van de gemeenteraad te lezen.

Niet positief

De mensen die reageren zijn veelal niet positief over RTV Altena, ziet ook Verhagen. De omroep zou veel meer subsidie krijgen dan de Aalburgse Omroep Stichting en juist veel minder luisteraars hebben.

"Het klopt dat wij in Altena de subsidie voor Werkendam en Woudrichem krijgen en de Aalburgse Omroep Stichting voor Aalburg. Maar daarbij wordt de gemeente Zaltbommel even vergeten", zegt Verhagen over het eerste punt.

Ook over het gebrek aan draagvlak van RTV Altena is hij helder. Volgens een luisteronderzoek uit 2018 zou OKÉ FM, de radiozender van de Aalburgse Omroep Stichting, een marktaandeel van 22 procent hebben in Altena, de Bommelerwaard en de Langstraat.

"Een luisteronderzoek kán zeer waardevol zijn, als het gedegen uitgevoerd is. De Aalburgse Omroep Stichting heeft via internet 298 mensen ondervraagd. Een half procent van de inwoners van de gemeente. Dat is in mijn ogen niet representatief", vindt Verhagen.

AltenaLokaal

Hij is bovendien verbaasd over het 'compleet nieuwe toetsingsmodel' waar AltenaLokaal dinsdagavond mee op de proppen kwam. Daarin scoorde de Aalburgse Omroep Stichting aanzienlijk beter dan RTV Altena. "Maar sinds wanneer is een handtekeningenactie een criterium om voor een omroep te kiezen?", vraagt Verhagen zich af.

Nu de gemeenteraad haar advies heeft uitgebracht, wordt dat nog voor het zomerreces naar het Commissariaat voor de Media verstuurd. Aan een onderbouwing van dat advies wordt momenteel gewerkt, laat een woordvoerder van de gemeente Altena weten.

Vrijwilligers welkom

Verhagen kijkt uit naar het moment dat de zendmachtiging daadwerkelijk aan RTV Altena wordt toegekend. "Dan gaat er van alles gebeuren voor de inwoners van Altena, in positieve zin. En daarbij is iedereen welkom, zeker ook de vrijwilligers van de Aalburgse Omroep Stichting."

De omroep uit Veen liet dinsdagavond echter al weten teleurgesteld te zijn in het oordeel van de gemeenteraadsleden en hoopt nu dat het Commissariaat voor de Media alsnog voor de Aalburgse Omroep Stichting kiest.

Dat gebeurt niet zomaar, laat Edgar van de Pas namens het commissariaat weten. "Een advies van de gemeente weegt voor ons zwaar, mits het goed onderbouwd is. Vinden we het te magertjes of klopt het niet helemaal, dan zullen we om een verduidelijking vragen. Eventueel kan het tot een hoorzitting komen, maar dat is per geval verschillend."

Het echter komt 'zelden' voor dat het Commissariaat voor de Media een advies van de politiek naast zich neerlegt, aldus Van de Pas.

De Aalburgse Omroep Stichting kan ieder geval wel altijd bezwaar maken tegen de keuze voor RTV Altena. "Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het Commissariaat voor de Media dit advies zal overwegen en hierin ook de toekomstplannen voor de streekomroep mee zal laten wegen in combinatie met onze achterban", liet de omroep in een eerdere verklaring al weten.

