John Bakker (AltenaLokaal) stemt niet mee over omroepen

ALTENA • John Bakker, raadslid voor AltenaLokaal, stemt aanstaande dinsdag niet mee tijdens het debat waarin een beslissing valt over de nieuwe lokale omroep voor Altena.

Bakker heeft familiebanden binnen het bestuur en het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) van RTV Altena en wil alle schijn van partijdigheid uitsluiten. "Ik vind het niet netjes als die familiebanden doorklinken in mijn besluit", zegt hij. Overigens betekent deze uitspraak niet dat hij een voorkeur zou hebben voor de omroep uit Hank, benadrukt hij.

De oud-wethouder mág dinsdag volgens de politieke spelregels wel meestemmen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Altena is er geen sprake van belangenverstrengeling die een keuze tussen de Aalburgse Omroep Stichting of RTV Altena uitsluit.

Integriteit

Bakker ziet dat anders. "Qua integriteit vind ik dat ik niet kan meestemmen. In deze discussie moet onafhankelijkheid het belangrijkste zijn. De feiten moeten naast elkaar gelegd worden."

Hij onderstreept dat het zijn eigen beslissing is om niet mee te stemmen. "Dat sommige mensen daar misschien een mening over hebben, prima. Daarvoor zit ik in de politiek. Maar ik wil niet dat mijn familie hierop wordt aangekeken of aangesproken. Het is echt míjn besluit."

De Sleeuwijker voelt zich gesteund door zijn partij en fractie, die al vanaf het begin van de omroependiscussie op de hoogte zijn van zijn banden met RTV Altena.

Presidium

Fractievoorzitter Philip den Haan maakte het besluit van Bakker om zich dinsdag te onthouden van stemming deze week bekend tijdens het presidium met daarin alle fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Nu Bakker wegvalt, zou het dinsdag zomaar kunnen zijn dat de 30 overgebleven raadsleden elkaar in evenwicht houden. Vijftien tegen vijftien, dus. "Maar ook in een tweede ronde stem ik niet mee", aldus Bakker.

Tom Oostra