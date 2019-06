Altena Tourtocht voor 26ste keer

ALMKERK • Stichting Altena Course organiseert op zaterdag 6 juli voor de 26ste keer de bekende 'Altena Tourtocht' voor klassieke voertuigen.

Vanaf 9:00 uur verzamelen ze bij 't Verlaat in Almerk, waar het publiek ze kan komen bewonderen. Om 11:15 uur is het vertrek voor een mooie route door het Brabantse Land. Ze maken een tussenstop bij Boomkwekerij Udenhout. Rond 15:30 uur keren de eerste deelnemers terug bij 't Verlaat in Almkerk.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website, maar ook op de locatie zelf. Deelname is voor auto's, vrachtwagens en motoren van 25 jaar en ouder. Deelnemers ontvangen een rallyschildje en consumptiebonnen.

Inschrijven kan via: http://www.altenatourtocht.nl.