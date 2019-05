‘Niet iedereen kan burgemeester worden in Altena’

ALMKERK • Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft dinsdagavond op het gemeentehuis officieel de profielschets voor een nieuwe burgemeester in Altena in ontvangst genomen.

De schets moet volgens Van de Donk profileren. "Want niet iedereen kan hier burgemeester worden. In de profielschets komt duidelijk een aantal grondtonen naar voren."

SGP'er Theo Meijboom had kort voor de speech van de commissaris nog een samenvatting gegeven van de punten waaraan een nieuwe burgemeester moet voldoen. "Het moet iemand zijn die middenin de gemeenschap staat, een ambassadeur van Altena, zichtbaar én daadkrachtig."

Oss

Van de Donk gaf aan dat hij tijdens de selectieprocedure vast ook terugdenkt aan het tragische stint-ongeluk vorig jaar in Oss. Hij memoreerde daarbij het optreden van burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. "Het is geen hogere wiskunde, maar ik kijk wel of ik in de sollicitaties voor Altena iemand terug zie die in dit soort situaties weet wat hem of haar te doen staat."

Volgende week verschijnt de vacature voor een nieuwe burgemeester voor Altena in de Staatscourant en op 25 juni moeten de sollicitatiebrieven op het provinciehuis binnen zijn. "Een belangrijk instrument", aldus Van de Donk. "De brieven zijn voor mij de eerste kennismaking." Gemiddeld komen 25 brieven binnen op een burgemeestersvacature in Brabant.

Vertrouwenscommissie

Het moeilijkste werk is straks weggelegd voor de vertrouwenscommissie, naast Meijboom bestaande uit Pauline van den Tol (Burgerstem Altena), Gerard Paans (CDA), Philip den Haan (AltenaLokaal), Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie), Kees de Waal (Progressief Altena) en Pim Bouman (VVD).

De commissaris van de Koning spreekt met de kandidaten en overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met geselecteerde kandidaten.

De gemeenteraad beveelt vervolgens in een extra besloten raadsvergadering een kandidaat aan. Deze vergadering vindt naar verwachting dit najaar plaats. Direct na deze vergadering wordt de voorgedragen kandidaat bekend gemaakt.

Marcel Fränzel

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting aan het einde van het jaar beëdigd en geïnstalleerd. Tot die tijd is Marcel Fränzel waarnemer.