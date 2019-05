Altena gaat door met drank- en drugslessen

ALTENA • Lessen om drank- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan worden vanaf volgend schooljaar voortgezet op basisscholen in de gemeente Altena.

Voor 2019-2020 is een eenmalige dekking van 45.000 euro gevonden om het zogenoemde LEV 2 Live-project te bekostigen.

Het LEV-project bestaat uit lessen voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool om alcohol- en drugsgebruik tegen te gaan. Deze lessen zorgden voor een verhoogde weerbaarheid bij kinderen om nee te durven zeggen tegen alcohol, drugs en roken.

Geborgd

Voor de jaren erna stelt het college van B&W voor om jaarlijks 75.000 euro op te nemen voor brede weerbaarheidstrainingen binnen zowel het primair als voortgezet onderwijs. LEV zal onderdeel uitmaken van deze weerbaarheidstrainingen, aldus het college. "LEV kan hiermee dus als onderdeel van bredere weerbaarheidstrainingen structureel in de gemeentebegroting worden geborgd", staat te lezen in de beantwoording van gezamenlijke vragen van alle partijen in de gemeenteraad, die dit najaar nog wel moeten instemmen met dat bedrag.

Eerder hadden de partijen hun bedenkingen geuit over het mogelijk stopzetten van de drank- en drugslessen. Het college beaamt dat het voortzetten van het LEV-project voor 2019 onzeker was, omdat het niet bekend was of er budget beschikbaar zou zijn. Voorheen werden de lessen alleen op scholen in de gemeenten Aalburg en Werkendam gegeven.

Met de vier scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeente Altena wil het college bekijken of er een 'nieuw eenduidig voorlichtingsprogramma' samengesteld kan worden, als vervolg op de LEV-lessen op de basisschool.