Aalburgs college: 'Geen lekkages bij boorput Zwaanheuvelsedijk'

WIJK EN AALBURG • Het Aalburgse gemeentebestuur heeft geen zorgen over mogelijke lekkages van de boorput aan de Zwaanheuvelsedijk in Wijk en Aalburg.

Dat schrijft het college van B&W in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Progressief Altena. Volgens die partij blijkt uit onderzoek dat bij afgesloten boorputten het risico bestaat op lekkage van methaan; een broeikasgas dat vele malen schadelijker is dan CO2. Bij tijdelijk afgesloten boorputten is dat risico groter dan bij definitief afgesloten putten.

"Er zijn geen lekkages geconstateerd bij de put aan de Zwaansheuvelsedijk", laat het college weten. "De put is afgesloten met zes cementpluggen (totale lengte van 1495 meter) en één mechanische plug. Deze pluggen zijn getest. Deze testen lieten zien dat alles goed afgesloten is. Hierdoor is de verbinding met de gasvoerende laag afgesloten." Ook op de lange termijn is er geen reden tot zorg, stelt B&W verder. "Voor zover gecontroleerd voldoet de put aan de Zwaansheuvelsedijk aan alle voorschriften. Er worden dan ook geen lekkages verwacht."

Sluiting

In het najaar van 2016 is de boorput aan de Zwaansheuvelsedijk in ieder geval tijdelijk afgesloten, omdat de gaswinning niet rendabel bleek. Vermilion Energy beraadt zich momenteel op een mogelijk besluit tot definitieve sluiting. Een evaluatie die zeker tot begin 2019 zal duren, aldus het college, die daarbij tegelijkertijd aangeeft dat definitieve sluiting niet snel aan de orde zal zijn.

"Mijnbouwbedrijven zullen niet snel over gaan het indienen van een sluitingsplan. Veelal is er veel geïnvesteerd in een winninglocatie. Na sluiting is het moeilijk een put weer te gaan exploiteren als door marktontwikkelingen (stijgende opbrengstprijzen) over nieuwe technieken een put weer economisch interessant is."