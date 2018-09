Het Willem bouwt St. Ayles Skiff voor Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Leerlingen van het Willem van Oranje College afdeling Bouwen Wonen en Interieur (BWI) zijn momenteel druk bezig met de bouw van een St. Ayles Skiff. Ze nemen deel aan de Altena Regatta het icoonproject van de nieuwe gemeente Altena.

Ook in Werkendam en Woudrichem worden momenteel St. Ayles Skiffs gebouwd.

Whisky

Vrijdagmiddag werd op 'het Willem' symbolisch de kiel gelegd van de Wijk en Aalburgse versie, waarbij de speciale gast uit Schotland, de botenbouwer Topher Dowson die ook aan de oorsprong stond van de St. Ayles Skiff, de kiel besprenkelde met whisky.

De leerling-botenbouwers krijgen bij het bouwen van de skiff steun van Aart van Beem (78) uit Uppel. Van Beem bouwt al heel zijn leven boten en heeft ook al enkele St. Ayles Skiffs achter zijn naam staan. De bedoeling is dat de boot voor Hemelvaartsdag klaar is. Dan zal hij naar Dillenburg in Duitsland worden vervoerd en aldaar gedoopt worden als Willem van Oranje.

Vervolgens zullen leerlingen van 'het Willem' een roeitocht van ongeveer 300 kilometer maken, van het Duitse Altena naar de nieuwe gemeente Altena. De boot krijgt speciale Wijk en Aalburgse kleuren. De leerlingen mogen zich daar nog over buigen en met voorstellen komen.

Het idee is dat alle 21 kernen van de nieuwe gemeente Altena een St. Ayles Skiff bouwt en gaat roeien. Met de skiff kan deelgenomen worden aan roeiwedstrijden en daarnaast wordt gestreefd naar een jaarlijkse streekroeiwedstrijd die om toerbeurten wordt georganiseerd. Met het bouwen en roeien wordt beoogd de verbindingen met alle dorpskernen te verstevigen.

Enthousiast maken

De Wijk en Aalburgse St. Ayles Skiff wordt gebouwd met medewerking van diverse (bouw-)bedrijven uit het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. Met de sponsoring hopen de bedrijven de jeugd enthousiast te maken om in de bouw te komen werken. Binnen nu en een aantal jaren zijn 55.000 mensen in de techniek- en bouwsector nodig.