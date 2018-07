Waarschuwing voor blauwalg bij De Kurenpolder

HANK • Voor de zwemplas bij recreatiepark De Kurenpolder in Hank geldt een waarschuwing voor blauwalgen.

Dat meldt de website zwemwater.nl, waarop de overheid een overzicht bijhoudt waar in Nederland veilig in natuurwater gezwommen kan worden.

Voor De Kurenpolder is dus een waarschuwing afgegeven en dat houdt in dat zwemmers kans hebben op huidirritatie en maag- of darmklachten. Er is geen zwemverbod ingesteld.

Voor zwemmen in de Put aan de Omloop in Uppel geldt eveneens een waarschuwing.