Vragen bij financiering gezondheidscentrum d'Alburcht

REGIO • AltenaLokaal plaatst kritische kanttekeningen bij de financiering van het gezondheidscentrum, dat in d'Alburcht in Wijk en Aalburg moet komen.

Zelfs de fracties in de gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben schriftelijke vragen gesteld aan hun colleges van B en W.

"De verantwoordelijk wethouder uit Aalburg heeft aan de raad van Aalburg aangegeven dat het een kostendekkende businesscase is en het gezondheidscentrum aan een ondernemer verhuurd gaat worden. Wat voor (bindende) huurcontracten liggen hieronder ten grondslag? Bestaat het risico dat deze constructie wordt gekwalificeerd als staatssteun?", willen de fracties onder meer weten.

Terugverdienen

Ook vraagt de partij zich af of de investering van de gemeente Aalburg - in totaal bijna drie miljoen euro - wel goed is afgestemd met de buurgemeenten. Daarnaast wil AltenaLokaal weten op welke wijze de nieuwe gemeente Altena deze investering terug gaat verdienen.

De verkoop van het gemeentehuis in Wijk en Aalburg en het eerder beschikbaar gestelde budget van 1,5 miljoen euro voor het gezondheidscentrum hebben AltenaLokaal al de 'wenkbrauwen doen fronzen'. "We hebben vernomen dat de begroting van de gemeente Aalburg nog niet goedgekeurd is door de provincie. Is dat juist en zo ja, bent u op de hoogte wat de oorzaak is?"

Dinsdag 24 april staat het onderwerp opnieuw op de Aalburgse agenda.