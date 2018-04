Op 't Loev wordt geen kopie van Woudrichemse vesting

WOUDRICHEM • Op 't Loev. Zo gaat de nieuwe woonwijk, die gerealiseerd wordt in Woudrichem op het terrein waar in het verleden Fort Bouw woningen fabriceerde, heten. De gemeente Woudrichem, Bouwlinie (onderdeel van Woonlinie) en Tankens Andel BV tekenden donderdag de samenwerkingsovereenkomst om op deze locatie 96 woningen te bouwen.

In de eerste fase rijzen er 36 koopappartementen uit de grond van verschillende afmetingen, tussen de 85 tot 175 m2. In de tweede fase worden er 32 sociale huurwoningen gebouwd en veertien zogenaamde 'beleggerswoningen' (duurdere huurwoningen).

In de laatste fase worden er nog veertien grondgebonden woningen gerealiseerd. Een bedrijfsruimte zal als buffer dienen tussen de woningbebouwing en het bedrijventerrein van De Klerk.

Alle huizen krijgen hun parkeergelegenheden onder de woning. De leefgedeelten van de woningen komen op gelijke hoogte met de Hoge Maasdijk. Er komt langs de bestaande damwand een kade, oftewel een soort boulevard die voor iedereen toegankelijk wordt.

Plannenmakerij

Met de ontwikkeling van het Op 't Loev komt er een einde aan een meer dan tien jaar durende plannenmakerij om het bedrijventerrein aan de Hoge Maasdijk een andere bestemming te kunnen geven.

"Het is een lang proces geweest. We zijn blij dat we elkaar gevonden hebben. In 2007 is er al een integrale visie Woudrichemse Waterkant ontwikkeld en conform die visie wordt het nu uitgevoerd", lichtte de Woudrichemse wethouder Izak Koedoot (ChristenUnie) donderdag bij de ondertekening toe.

Pim Tankens, directeur van Bouwbedrijf Tankens in Andel, benadrukte blij te zijn dat het Andelse bouwbedrijf door Bouwlinie is gevraagd om de bouw te verwezenlijken. "Daar spreekt een woord van waardering uit over onze manier van bouwen en werken."

Op 't Loev wordt veel plaats ingeruimd voor natuur en groen. "Ongeveer de helft van het terrein wordt daarmee ingevuld", legde projectontwikkelaar Martin Trower uit.

Geen kopie

"En het wordt absoluut geen kopie van de vesting."

Verder zal ook de bestaande ecologische verbindingszone worden versterkt. Ook is er rekening gehouden met waterberging. De bestaande capaciteit zal niet worden aangetast, een voorwaarde ook om buitendijks te mogen bouwen.

Wanneer de eerste spade de grond in gaat is nog niet te zeggen. Eerst moet het bestemmingsplan nog aangepast worden.

Gehoopt wordt dat na de vakantie de raad zich hier over kan buigen en dat volgend jaar met de verkoop van de eerste fase een aanvang genomen kan worden.

Eerder moet natuurlijk al met de sloop van de bestaande bouw worden begonnen. Zeer binnenkort zal er op locatie een informatiemiddag of -avond worden belegd.