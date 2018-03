Nu ook ambulancepost in Genderen

GENDEREN • De ambulance kan tegenwoordig ook vanuit Genderen worden opgeroepen.

Daar is in de nieuwe brandweerkazerne een zogenaamde satelietpost ingericht. Dat betekent dat er overdag een ambulance klaar staat en in de toekomst wordt die beschikbaarheid ook uitgebreid naar de avonduren.

"Met de ingebruikname van de stationeringspost in Genderen zou dit een gunstige invloed moeten hebben op de aanrijdtijden binnen de gemeente Aalburg", zo laat de gemeente weten.

Het Land van Heusden en Altena werd tot voor kort door ambulances verzorgd vanuit Giessen en Nieuwendijk. Onlangs is in Almkerk een nieuwe ambulancepost geopend. In Almkerk staat 24 uur per dag een ambulance in de startblokken.