'Trouwmevrouw' Dite van Vianen neemt afscheid met laatste ceremonie

DUSSEN • Ze heeft stellen getrouwd van 18 tot 80, van winkelmedewerker tot professor. Maar nu stopt Dite van Vianen na 27 jaar als trouwambtenaar.

Uitgerekend op de dag van de liefde, Valentijnsdag, 14 februari, zet Dite van Vianen uit Dussen een punt achter haar carrière als trouwambtenaar.

"Of eigenlijk als 'de trouwmevrouw'. Dat werd ooit eens zo tegen mij gezegd en dat vond ik zo grappig. Ik vind het een veel beter woord, het pas beter bij me. Want natuurlijk heb je als trouwambtenaar te maken met bepaalde aspecten, maar het klinkt wel heel formeel. Terwijl bij mij, binnen de ambtelijke grenzen, eigenlijk alles mogelijk is. Daardoor is ook geen huwelijk dat ik gesloten heb hetzelfde geweest."

27 jaar gelden rolt Dite door toedoen van een vriendin in het vak. "Op kasteel Dussen werd steeds meer aandacht aan huwelijken besteed en zij vroeg op een gegeven moment of het ook niet iets voor mij zou zijn. Ik had daar zelf ook al wel eens aan gedacht. Ik vind het bijvoorbeeld erg leuk om met mensen om te gaan, dat trekt me wel. Bovendien vind ik het mooi om iets voor publiek te zeggen en daar ook creatief in te zijn. Dus ik ben er toen voor gegaan."

Landelijk bekende trouwlocatie

Dite start als trouwambtenaar in de toenmalige gemeente Dussen en sluit veel huwelijken op het kasteel. "We waren met drie trouwambtenaren en hebben destijds van het college van burgemeester en wethouders veel ruimte gekregen, misschien ook omdat de wens er was om van het kasteel een landelijk bekende trouwlocatie te maken. En dat is gelukt. Nadat Dussen met Werkendam fuseerde werd ik trouwambtenaar voor de gemeente Werkendam."

Dite heeft in de afgelopen 27 jaar veel, heel veel huwelijken gesloten, maar het is nooit gaan vervelen.

"Mensen zijn allemaal uniek. Ieder heeft zijn of haar eigen verhaal. Daar probeer ik in een persoonlijk gesprek achter te komen. Daarin vertel ik dan eerst wat over mezelf. De stellen die ik trouw vertellen immers in ons gesprek op hun beurt ook heel veel aan mij. Ze moeten een uitgebreide vragenlijst invullen en daaruit ontstaat vanzelf een gesprek, waarin de privacy overigens steeds voorop staat. En zo groeit de toespraak vanzelf. Soms gebruik ik een tekst van de kaart, soms is er een lied dat mooi aansluit. Of heeft een moeder de trouwjurk gemaakt. Het zijn dingen die ik dan natuurlijk benoem. Maar ik blijf inspiratie houden. En uiteindelijk gaat het natuurlijk steeds om de liefde!"

Dite spreekt met de stellen die zij trouwt eigenlijk nooit af in een kamertje op het gemeentehuis. "Ik kom graag bij de mensen thuis. Vaak zie je dan dingen waar je op in kunt haken. Soms komt een stel bij mij thuis. De band wordt persoonlijker als je in een huiselijke omgeving met mensen spreekt."

Via internet

In de afgelopen jaren ziet Dite wel diverse ontwikkelingen. "Zo trouwde ik de laatste jaren vaker stellen die elkaar via internet hadden ontmoet. Maar wat me het meest bij blijft van huwelijken zijn toch de persoonlijke omstandigheden. Op een trouwdag komen dingen extra naar boven, meer dan mensen denken. Dat kunnen serieuze dingen zijn, het gemis van een naaste bijvoorbeeld, maar ook leuke. Zo heb ik een paar keer namens het echtpaar mogen vertellen dat er een baby werd verwacht. Ik vind het sowieso mooi als dingen bespreekbaar zijn."

Laatste ceremonie

Hoewel Dite nog altijd met veel passie spreekt over haar werk als 'trouwmevrouw' zet ze ze er op 14 februari, ook haar verjaardag, een punt achter. Maar wel op een hele bijzondere manier. "Het lijkt me mooi om mijn werkzame carrière af te sluiten met een ceremonie hier op Hoeve Johannes. Ik vind het mooi om mijn baan als de trouwmevrouw op deze manier af te sluiten, heel persoonlijk ook."

Dite is voor de ceremonie op 14 februari nog op zoek naar een echtpaar of een stel die graag de liefde wil vieren. "Ik zou het leuk vinden als een echtpaar dat ik in de afgelopen jaren heb getrouwd, hun huwelijk wil bevestigen. Maar ook mensen die een moeilijke periode af willen sluiten, een jubileum of 'gewoon' hun liefde willen vieren kunnen contact opnemen. De ceremonie is gratis, zal een los karakter hebben en kan op elk moment van de dag worden gehouden, bijvoorbeeld ook 's avonds bij kaarslicht."

Stellen die interesse hebben in de mogelijkheden die Dite biedt op 14 februari, kunnen tot 25 januari mailen naar familievanvianen@kpnplanet.nl.