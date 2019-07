Lexmond weer decor van KorfbalTotaal Cup

LEXMOND • Net als vorig jaar wordt op zaterdag 24 augustus bij LKV Het Bosch in Lexmond gestreden om de KorfbalTotaal Cup.

Meervoudig landskampioen Blauw Wit uit Amsterdam en Tempo uit Alphen aan de Rijn, debutant in de Korfbal League, zijn de ploegen die kans maken op de KorfbalTotaal Cup.

De KorfbalTotaal Cup is veldkorfbal in een modern jasje. De teams spelen net als in de zaal met een schotklok en zuivere speeltijd en een DJ zorgt bij elk doelpunt voor sfeer.

De wedstrijd tussen Blauw Wit en Tempo begint om 16:00 uur; vanaf 15:50 uur zullen de spelers aan het publiek worden voorgesteld. De entree tot het Lexmondse sportcomplex is gratis.