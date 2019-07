Klein veld maar met Coen Vermeltfoort ijzersterke winnaar in Ronde van Giessenburg

GIESSENBURG • De regen dunde het veld in de Ronde van Giessenburg zaterdagavond op voorhand al uit. Balen voor de organisatie en voor de toeschouwers, maar ze kregen er een ijzersterke winnaar voor terug. Coen Vermeltfoort soleerde onbedreigd naar de zege.

Of de overwinning van Vermeltfoort verdiend was? Daar kon geen enkele twijfel over bestaan. In zijn eentje zette hij het voltallige peloton bijna op een ronde.





Op gepaste achterstand sprintte Jordi Talen naar de tweede plaats, Hoogbloklander Kelvin van den Dool werd derde. Thuisrijder Max de Jong zat ook in de achtervolgende groep en kwam als zevende over de meet.





Voor Vermeltfoort was het twee op een rij; vrijdagavond won hij ook al de Ronde van Prinsenbeek. Daar klopte hij Ryan Thomas en Raymond Kreder.

In Giessenburg stonden uiteindelijk 18 renners aan het vertrek; 22 ingeschreven coureurs lieten verstek gaan...