Jarri Stravers 15e op NK-wielrennen beloften

EDE/REGIO o • Jarri Stravers (Groot-Ammers) is in Ede vijftiende geworden op het NK-wielrennen op de weg voor beloften.

Jens van den Dool (Hoogblokland) klasseerde zich in het grote peloton als 95e, maar reed een sterke koers. Hij had een flink aandeel in de nationale titel van zijn ploegmaat David Dekker. Rens Tulner (Lexmond) werd 70e, Noah de Groot (Ottoland) 72e.

Jeanne Korevaar

Bij de vrouwen liet Jeanne Korevaar (Groot-Ammers) de twintigste plaats noteren, op drie seconden achter winnares Lorena Wiebes. Marianne Vos, ploeggenote van Korevaar, sprintte naar het zilver.