Rond Om De Graaf krijgt in Robin Wennekes sterke winnaar

MOLENAARSGRAAF • Rond Om De Graaf 2019 kreeg in de categorie elite / beloften zaterdagavond een aansprekende winnaar. Robin Wennekes was de snelste sprinter van een kopgroep van vier die het koersverloop had gedomineerd.

Tropisch warm was het langs de Graaf, zeg maar gerust bloedheet. Dat verklaart wellicht ook dat er in het hoofdnummer slechts 22 renners aan het vertrek stonden.

De beslissing viel al vrij vroeg, toen Robin Wennekes, Sjors Handgraaf, Sander Lodder en Joep Steinbusch aan de haal gingen. Van een georganiseerde jacht was -mede door een opvallend aantal valpartijen- geen sprake, waardoor het kwartet weg was en bleef.



Nog negen ronden in @rondomdegraaf. Kopgroep van vier renners. Robin Wennekes op papier de rapste van het stel. #hetkontakt pic.twitter.com/2OY63flTAl — Rick den Besten (@RickdenBesten) 29 juni 2019



Dat wil niet zeggen dat de vier vooraan het cadeau kregen, want door het korte parcours met twee lastige bochten is Rond Om De Graaf een zware koers. Wennekes was op papier de rapste van het stel en liet dat ook zien. Steinbusch werd tweede, Handgraaf derde en Lodder belandde net naast het podium.



Aankomst bij de Elite Rond Om De Graaf 2019! pic.twitter.com/QtS1j4nI4L — Rond Om De Graaf (@rondomdegraaf) 29 juni 2019



Op de elfde plaats was Max de Jong (Giessenburg) de best geklasseerde regiorenner, Bart van den Berg (Wijngaarden) werd zeventiende.