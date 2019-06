Sliedrecht Sport gaat weer Europa in

SLIEDRECHT • Sliedrecht Sport heeft zijn Dames 1 aangemeld voor de CEV-cup (Europacup II). Het is het dertiende seizoen dat de blauw-witte ploeg de Europese arena in stapt. De eerste ronde wordt gespeeld op 6 en 20 november.

Dankzij het landskampioenschap heeft Sliedrecht Sport recht om mee te doen met de Champions League, maar de ervaringen van afgelopen jaar, maken dat er om organisatorische en financiële redenen voor inschrijving in de CEV-cup is gekozen.

Europese stappen gaan zetten

"Top dat we weer Europa ingaan", reageert trainer-coach Vera Koenen op het bericht. "Na het winnen van alle drie de prijzen afgelopen seizoen, willen we met Sliedrecht echte Europese stappen gaan zetten. De uitdagende doelstelling voor komend jaar is om meer rondes in de Europacup te spelen dan afgelopen seizoen. De CEV-Cup is een fantastisch toernooi waar onze speelsters het publiek kunnen tonen waar ze op Europees topniveau toe in staat zijn. Gezien het nog steeds stijgende niveau van deze selectie, maken we serieuze kansen om een ronde verder te komen."

Tijdens de loting op 26 juni in Luxemburg wordt bekend gemaakt wie de tegenstander wordt in november.

Mannen niet Europees

Voor Heren 1 van Sliedrecht Sport is besloten om niet in te schrijven voor het Europacup-toernooi. Met de bijzonder knappe vierde plek in de competitie had ook dit team recht op een Europese plaatsing, maar hier is gekozen om de financiële middelen aan te wenden om de komende jaren te bouwen aan een sterk team en zodoende door te groeien naar een stabiele factor in de Eredivisie.