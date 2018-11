VVAC VR1 in één helft voorbij SV Noordeloos

NOORDELOOS • VVAC VR1 had aan een goede eerste helft voldoende om SV Noordeloos op de knieën te krijgen.

Eline Dekker, Danielle de Ruijter, Nienke van Elk en Marlies Terlouw beslisten de derby voor rust al in Ottolands voordeel.

Ike Slob deed in de tweede helft voor de thuisclub iets terug, maar VVAC had met de 1-5 van Danielle de Ruijter meteen het antwoord in huis. Roxanne Vervoorn bepaalde de eindstand op 2-5.

Bij VVAC stond Geralde Voorberg voor het eerst in de basis.