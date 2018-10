Zilver voor zussen Van der Grijn

AMEIDE • Het Grote Rivieren Loopcircuit heeft de zussen Delphine (11) en Larissa (13) van der Grijn in hun leeftijdscategorie de tweede plaats opgeleverd.

Beiden maken deel uit van loopgroep De Jacchalzen onder leiding van Jacco van der Vliet (Typhoon).

In geen enkele wedstrijd eindigden Delphine en Larissa buiten de top-3. Delphine van der Grijn werd in Noordeloos bovendien knap derde op de vijfde kilometer (senioren). Zij sloot het loopcircuit af in haar beste jaartijd van 22:36.