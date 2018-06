Vrouwen SteDoCo promoveren naar Topklasse

SITTARD/HOORNAAR • Het terugtrekken van drie Jong-teams uit de voetbalpiramide bood SteDoCo VR1 een unieke kans om te promoveren naar de Topklasse. Een kans die zaterdag met beide handen werd aangegrepen. De vervangend periodekampioen uit Hoornaar won, na verlenging, met 2-0 van Fortuna'54.

SteDoCo had het in de eerste helft moeilijk, maar domineerde de tweede helft. In de verlenging werd toegeslagen. Nienke Damen scoorde de bevrijdende 1-0 en de wedstrijd werd definitief in het slot gegooid door Rosa van Engelshoven (2-0).

De promotie betekent de kroon op het werk van trainer Irma de Witte. Vier jaar geleden nam ze het roer over bij SteDoCo, dat toen na twee degradaties op rij was afgezakt naar de eerste klasse. Zaterdag maakte ze haar karwei af en bracht ze SteDoCo terug naar de Topklasse, waarin Edith Martens het stokje van De Witte overneemt. Irma de Witte blijft overigens in Hoornaar actief als technisch coördinator van de Voetbalacademie voor meiden.

Jong SteDoCo (O19) pakte dit seizoen de dubbel. Na het kampioenschap in de hoofdklasse werd zaterdag ook de bekerfinale gewonnen.