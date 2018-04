75 Kinderen spelen om open Meerkerks schaakkampioenschap

MEERKERK • Finn Doley uit Utrecht werd vorige week de Overall winnaar van het 2e Open Meerkerkse Jeugdtoernooi 2018.

De 75 deelnemers waren verdeeld in twaalf groepen die onderling met elkaar de schaakstrijd aangingen. Finn won in groep A en werd later de Overall winnaar van het Meerkerkse jeugdtoernooi.

Mees uit Meerkerk won in groep C en Li Ya uit Meerkerk had groep G gewonnen.