Winst en verlies voor Klipperstars

NIEUW-LEKKERLAND • De mannenhoofdmacht van Klipperstars won zaterdag met 80-66 van nummer 3 BZ uit Zeist. Het landelijk spelende Lekkerlandse U20-team ging met 52-88 onderuit tegen het sterke BV Groningen.

Klipperstars H1 boekte de tweede knappe zege op rij. Gevolg is dat er weer omhoog kan worden gekeken.

In het tweede kwart werd tegen BZ het verschil gemaakt; in die periode ontstond een gat van tien punten. Met 20 punten was Mart-Jan Bouter topscorer aan de kant van de Nieuw-Lekkerlandse basketballers.

Maatje te groot

Klipperstars U20 kon een kwartier standhouden tegen BV Groningen. Daarna bleek de koploper een maatje te groot. Na een ruststand van 33-48 liep Klipperstars achter de feiten aan. De Lekkerlanders probeerden het wel, maar waren niet opgewassen tegen deze sterke opponent.