Triade kan niet voor stunt zorgen

NIEUWPOORT - Triade heeft niet voor een stunt kunnen zorgen bij koploper Furore.

Met A-junior Marloes de Zeeuw in de basis hadden de Nieuwpoortse korfballers een pikstart. De 2-6 voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon door slordig balverlies en sterke rebounds aan de kant van Furore. Hierdoor liep Triade bij rust achter de feiten aan: 13-8.

De groenwitten kwamen in de tweede helft sterk terug (17-16). Meer zat er echter niet in, want de lijstaanvoerder gaf nog één keer vol gas tegen Triade, waar de tank leeg was. Eindstand: 22-17.