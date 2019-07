Esmé Vink knikkerkoningin bij het 43e NK Kuiltje Knikkeren in Noordeloos

NOORDELOOS • Tijdens het NK 43e Kuiltje Knikkeren in Noordeloos is de 23-jarige Esmé Vink de knikkerkoningin.

Esmé is 4e jaars PABO student en kookt graag in haar vrije tijd. Naast Esmé staat de knikkerprinses Julia Blokland. Julia is 11 jaar en gaat na ze zomervakantie naar de Gomarus in Gorinchem. Julia houdt van turnen, dwarsfluit spelen en bakken.

Het kampioenschap wordt gehouden op het 'Noorderplein' bij het Noorderhuis op vrijdag 2 augustus om 19.00 uur. Inschrijven via de website www.deovalestuiter.nl.