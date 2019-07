Gemeente gaat trapveld Plein 983 weer maaien

ARKEL • Het onderhoud aan het trapveldje aan het Plein 983 in Arkel is enige tijd niet uitgevoerd, maar de gemeente Molenlanden gaat het gras vanaf nu weer maaien.

Dat meldt de gemeente Molenlanden in een reactie op vragen van de Doe Mee Molenlanden.

Berend Buddingh' van Doe Mee vroeg zich af of er afspraken waren over het onderhoud en waarom het maaien dit jaar niet gebeurde. "Voor menig inwoner in Arkel is het momenteel een doorn in het oog dat het onderhoud van het trapveldje aan het Plein 983 niet meer plaatsvindt", stelde Budding'.

Het grasveld in het centrum van Arkel is eigendom van de Protestante Gemeente te Arkel (PGA). Sinds 1970 was de gemeente huurder en zorgde voor het onderhoud. De PGA heeft eind 2017 de huurovereenkomst opgezegd, omdat zij de grond willen verkopen. In overleg is toen afgesproken dat de gemeente tot september 2018 het onderhoud zou blijven uitvoeren, omdat er tot die tijd al diverse evenementen waren gepland op het grasveld, die van de Protestantse gemeente ook door mochten gaan.

In september 2018 is de gemeente gestopt met het onderhoud en heeft dit toen nogmaals aan de PGA bevestigd. Sindsdien hebben alle partijen die een vergunning aanvroegen voor een evenement dat mede op grasveld was gepland, toestemming moeten vragen aan de PGA voor gebruik van het grasveld. Deze toestemming is steeds door de PGA verleend.

Naar aanleiding van de signalen uit het dorp dat het grasveld niet meer werd onderhouden, is er door de gemeente Molenlanden contact opgenomen met de PGA. Naar aanleiding daarvan heeft de PGA recent opnieuw een verzoek gedaan aan de gemeente om het onderhoud toch weer op zich te nemen. Dit onder de toezegging dat het grasveld voor maatschappelijke gebruik beschikbaar blijft, totdat het grasveld wordt verkocht. De afspraken hiervoor worden nu uitgewerkt en op papier gezet. Vooruit lopend hierop heeft de gemeente het grasveld weer in haar onderhoudsprogramma opgenomen.